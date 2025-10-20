El PSOE de Elche presiona en el Ayuntamiento, la Generalitat y el Congreso para que el centro de salud de Travalón se llame de Ernest Lluch

El PSOE de Elche ha anunciado este lunes que va a presentar en el Congreso de los Diputados, en Les Corts y en el pleno municipal del Ayuntamiento ilicitano iniciativas concretas para la reivindicación de que la Generalitat dé marcha atrás en su decisión de eliminar de dedicar el nuevo centro desalud de Travalón al recuerdo de Ernest Lluch, quien fuere ministro socialista de Sanidad y promotor de la ley que ha garantiza en España el acceso universal a la sanidad pública.

En el Ayuntamiento de Elche el Grupo Socialista va a presentar para su debate en el pleno municipal de este mes una Moción reclamando esa circunstancia e instando el impulso de acciones de recuerdo de la figura del exministro de Sanidad asesinado por ETA hace 25 años.

El PSOE también va a presentar iniciativas en ese sentido en Les Corts y en el Congreso de los Diputados.

“Borrar lo mejor de nuestro pasado democrático no es la mejor manera de construir un futuro de convivencia”, ha defendido Alejandro Soler, secretario general del PSOE de Elche y diputado nacional, que además ha calificado de “sectaria” la actitud de “Pablo Ruz” -alcalde de Elche-, recalcando que la retirada del nombre de Ernest Lluch supone “borrar la memoria de quien impulsó la Ley General de Sanidad Pública, que garantizó la igualdad de toda la ciudadanía ante la enfermedad”.

“Lluch cuenta con el cariño y el reconocimiento de toda la sociedad española, especialmente en el ámbito sanitario y resulta terrible que el PP pretenda eliminar de la memoria a quienes contribuyeron decisivamente al bienestar general de este país”, ha concluido Soler.

Por su parte, Ramón Abad, ha denunciado que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (PP), que “enredo tras enredo, mentira tras mentira, ha demostrado ser un peligro para la sanidad valenciana, para la memoria democrática y para la convivencia”.

Abad ha confirmado que el PSPV-PSOE va a presentar en Les Corts una Proposición No de Ley para exigir que las instalaciones mantengan su nombre original.

Por último, Héctor Díez, portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche, ha incidido en que “queremos que en Elche pase lo mismo que en Valencia, donde el presidente de la Generalitat ha rectificado y el Centro de Especialidades de Campanar mantendrá el nombre del exministro”.