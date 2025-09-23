Política

El PSOE de Elche pide que el alcalde Pablo Ruz explique en el pleno la posición del gobierno local en torno a los menores no acompañados

Registra la petición de cara a la sesión plenaria de este mes

Pleno municipal del Ayuntamiento de Elche del mes de marzo de 2025.
El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha pedido la comparecencia en el pleno municipal del alcalde Pablo Ruz, del PP, después de sus declaraciones públicas en torno a la negativa de que Elche acoja menores migrantes no acompañados.

“Queremos que se pronuncie con claridad, porque hablamos de un tema de gran sensibilidad social y humana que afecta directamente a la imagen de Elche como ciudad solidaria”, ha afirmado Mariano Valera, portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento ilicitano que también ha considerado que “Pablo Ruz siempre está en el centro de la polémica y no en la gestión lo que mancha la imagen del municipio en los medios de comunicación a nivel nacional con cuestiones como la inmigración, los carriles bici o incluso el yihadismo, que no se corresponden con la realidad de Elche”. En ese sentido, Valera ha puesto como ejemplo “la bochornosa intervención en directo que Ruz ofreció ayer -por el lunes- en el espacio televisivo ‘En boca de todos’ de Cuatro; es de auténtica vergüenza que le diga en directo a un periodista ‘lléveselos usted a su casa”, ha subrayado el concejal, “una expresión insolidaria y xenófoba por parte del alcalde”.

“Resulta imprescindible que Ruz dé la cara ante la Corporación y la ciudadanía y defina la posición de la totalidad del Gobierno municipal con serenidad, con transparencia y responsabilidad”, ha señalado Valera que ha concluido que “Elche es una ciudad abierta, solidaria y acogedora, y esa es la imagen que debe proyectarse, no la de un alcalde instalado en la confrontación y la polémica permanente”, ha añadido el concejal, quien ha apelado “a la solidaridad comunitaria”, que “es lo que siempre ha sido Elche”.

