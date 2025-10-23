En una Moción en el pleno de octubre

El PSOE de Elche pide que se agilicen las obras del plan Edificant que están pendientes de finalizar

“No vamos a permitir que el Consell de Carlos Mazón liquide y deje morir el plan Edificant”, dice el portavoz Héctor Díez

David Alberola García

Elche |

El PSOE de Elche lleva al pleno municipal de este mes de octubre, que se va a celebrar este próximo lunes, una Moción en la que insta agilizar la construcción del gimnasio del colegio Blasco Ibáñez, del aulario de Infantil del colegio número 38, el derribo del Ausiàs March y la construcción del Conservatorio de Música.

También que se aceleren proyectos como la ampliación del instituto Severo Ochoa, la reforma de los centros educativos Virgen de la Asunción y L’Alcudia.

Los socialistas lamentan que de todos esos proyectos no se sabe nada o muy poco desde hace dos años.

“Más de dos años esperando el nuevo aulario de Infantil del CEIP N.º 38; más de dos años y no se sabe nada del gimnasio del Blasco Ibáñez o del Conservatorio”, ha afirmado Héctor Díez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Elche que también ha defendido que “un buen Gobierno, un buen alcalde, no solo debe pensar en apagar los fuegos diarios, debe planificar con visión de futuro y seguir mejorando”.

Además, el PSOE reclama trabajar en un nuevo plan Edificant.

“No vamos a permitir que el Consell de Carlos Mazón liquide y deje morir el plan Edificant, ya que ha quedado demostrado lo fundamental que ha sido para Elche”, ha concluido Díez.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer