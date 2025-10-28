El PSOE de Elche pide una mesa de trabajo con agentes sociales para consensuar medidas de apoyo a los autónomos

El grupo municipal del PSOE de Elche ha acusado este martes al alcalde ilicitano, Pablo Ruz (PP), de estar gobernando “con prisas, a golpe de vídeo y con impulsividad” después que el primer edil haya comenzado a convocar a entidades empresariales y sindicales a un encuentro para abordar la firma de un pacto en apoyo a los trabajadores autónomos a raíz de la intención del Gobierno central de querer incrementar las cuotas que se pagan en ese régimen laboral.

Héctor Díez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Elche, ha señalado que “si lo que se quiere es el diálogo y el consenso” hay que “forjarlos” por medio de lo que ha definido como “diálogos de trabajo”.

En este sentido, el portavoz socialista ha reclamado la constitución de “una mesa de trabajo con todos los agentes empresariales y sindicatos asociaciones y sindicatos, así como con grupos políticos para consensuar medidas de apoyo a los trabajadores autónomos”.

“Lo lógico, si se quiere un pacto como el que nos ocupa, es que estemos todos y que, primero, se establezca una mesa de trabajo para que todos pongamos en la mesa las propuestas de cada uno y se llegue a un pacto consensuado”, ha dicho Díez que ha añadido que “no vamos a firmar un pacto impuesto sin antes haber trabajado el tiempo necesario para llegar a un buen acuerdo municipal para los autónomos”.

“Lo contrario es imponer, no contar con nadie y comenzar la casa por el tejado”, ha concluido el portavoz del PSOE en Elche.