El PSOE de Elche pide “mayor planificación” para evitar retrasos en la ejecución de obras públicas

Lamenta que un mes después del inicio de la remodelación de la zona ajardinada de la calle Obispo Barrachina sólo están al 5 % de su ejecución

Obras en la Obispo Barrachina de Elche. | Ayuntamiento de Elche

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha exigido este martes “mayor planificación y capacidad de gestión” para evitar “retrasos injustificados” en las obras emprendidas por el equipo de gobierno del PP y de Vox.

En esos términos se ha expresado Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Elche, que ha denunciado retrasos en las obras de remodelación de la zona ajardinada de la calle Obispo Barrachina y el Jardín Nieves Berenguer, que comenzaron el 1 de septiembre y se encuentran a un 5 % de su ejecución.

“Así es imposible que el proyecto concluya el próximo 31 de octubre, tal y como marca el plan de obra”, ha señalo Héctor Díez que ha reclamado al gobierno local “mayor planificación y capacidad de gestión” con el fin de evitar que iniciativas necesarias para el barrio y para el municipio se vean paralizadas o acumulen demoras sin explicación alguna: “El Gobierno local debe garantizar que los proyectos se ejecuten en los plazos comprometidos, sin excusas ni distracciones políticas”, ha afirmado el portavoz socialista que ha concluido que “esta es una muestra más de la falta de gestión del alcalde, Pablo Ruz, quien está más centrado en la polémica nacional que en mejorar Elche”.

