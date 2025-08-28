El PSOE de Elche pide la convocatoria de la Junta de Portavoces para informar del ciberataque que ha sufrido el Ayuntamiento

El grupo municipal del PSOE de Elche ha pedido este jueves al alcalde de la ciudad Pablo Ruz (PP) la convocatoria de la Junta de Portavoces con técnicos y mandos policiales a fin de que en la misma se exponga con detalle lo ocurrido y las consecuencias del ciberataque que ha sufrido el Ayuntamiento de Elche y que, por cuarto día consecutivo, mantiene inoperativo los sistemas informáticos del consistorio.

Hasta el momento, el equipo de gobierno ha informado telefónicamente a los portavoces de los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento, que es un método que para Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista, es insuficiente por cuanto “ante la magnitud y gravedad” de lo ocurrido “no se puede mantener” a la oposición municipal al margen” de las reuniones que se mantengan.

El portavoz socialista ha argumentado que, por ejemplo, el PSOE representa a más de 43.000 ciudadanos y ciudadanas, que son los votos que sumó el PSOE en las pasadas elecciones municipales.

El PSOE quiere pedir información en torno a qué solución se está dando, el coste de la misma, qué pasa con los funcionarios en sus puestos de trabajo, cómo se van a pagar a los proveedores, la previsión a grandes rasgos de cuándo se va a volver a la normalidad y conocer de mano de la policía qué se está haciendo, conocer la nota de los hackers.

“Los hechos son de tal magnitud y gravedad que no se nos puede mantener al margen de esas reuniones”, ha afirmado Héctor Díez que ha añadido que “es verdad que concejales del gobierno nos han llamado para informarnos de las cuestiones más esenciales, lo que es de agradecer, pero nosotros representamos a más de 43.000 ciudadanos y no podemos conocer lo que está ocurriendo con una llamada o, sobre todo, por los medios de comunicación”.