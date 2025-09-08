El PSOE de Elche pide la convocatoria del Consejo Municipal de FP y de la Comisión del Plan Edificant

El PSOE de Elche ha reclamado este lunes, coincidiendo con el inicio del curso 2025-2026, la convocatoria urgente del Consejo Municipal de Formación Profesional y de la Comisión de Seguimiento del Plan Edificant.

Desde el Grupo Socialista en el Consistorio ilicitano se ha afirmado que ven “con preocupación” el inicio de las clases ante “la carencia de profesorado en la Formación Profesional” y la necesidad de dar solución urgente a equipamientos que están “paralizados”. Entre ellos, el PSOE ha citado el aulario de Infantil del colegio número 38 o el nuevo Conservatorio de Música.

“El inicio del curso llega marcado por una huelga de profesorado en toda la Comunitat Valenciana en protesta por los recortes de personal -300 docentes menos- y la reducción de ciclos formativos, lo que deja a numerosos jóvenes ilicitanos sin plaza en FP a pesar de la creciente demanda”, ha afirmado María José Martínez, concejala del PSOE que ha incidido en que “nos preocupa y mucho lo que estos recortes suponen para Elche, porque sin duda merman la calidad educativa de nuestro alumnado”.

Por ello, la edil socialista ha reclamado “la convocatoria urgente del Consejo Municipal de FP, la elaboración de un diagnóstico de necesidades con la participación de todos los agentes implicados y un plan de actuación que adecue la oferta de ciclos a las demandas del alumnado y del mercado laboral”.

Por otro lado, el Grupo Socialista ha instado una reunión de la Mesa de Seguimiento del Plan Edificant “para ofrecer información actualizada de los proyectos pendientes y la planificación de nuevas infraestructuras, especialmente en los institutos.

En este sentido, Martínez ha apuntado la “inacción” del equipo de gobierno respecto a proyectos incluidos en el Plan Edificant “que siguen paralizados, sin avances”.

“La falta de gestión del alcalde Pablo Ruz contrasta con sus palabras cuando dice que la educación es una de sus prioridades; está instaurado en la apariencia, en lo superfluo y en la mentira. Menos cuentos y más gestión”, ha defendido la concejala del PSOE en Elche que también ha denunciado “el ataque sistemático de PP y Vox al valenciano, al que no solo menosprecian y aíslan, sino que utilizan como arma arrojadiza entre las familias”.