El PSOE de Elche pide convocar la Mesa de Patrimonio y el PP contesta que no puede dar lecciones en esa materia

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha reclamado este martes al equipo de gobierno (PP y Vox) la convocatoria urgente de la Mesa de Patrimonio para abordar la situación de conservación de los elementos patrimoniales del municipio.

El portavoz municipal de los socialistas ilicitanos Héctor Díez ha desvelado que la pasada semana se registraron desprendimientos en la torre Calahorra, así como que ha revelado que la empresa que ejecuta las obras impulsadas en el Museo Arqueológico y de Historia de Elche ha pedido una nueva prórroga para finalizar los trabajos.

“Es la segunda vez que se lo pedimos; exigimos la convocatoria de la Mesa de Patrimonio de forma inmediata para que se den las explicaciones oportunas de muchos temas que ahora mismo no se sabe nada de ellos”, ha dicho Díez que ha recordado que ha criticado que “el gobierno municipal ha perdido una subvención de 150.000 euros, conseguida por el anterior equipo de gobierno al no poder justificar a tiempo las obras”.

“La última Mesa de Patrimonio fue el 15 de diciembre de 2022 y la anterior en 2021”, ha explicado el portavoz socialista que ha insistido en que “Pablo Ruz nos exigía su convocatoria y ahora que él es el responsable de Patrimonio, si te he visto, no me acuerdo”.

"Lecciones del PSOE, ninguna(", dice el PP

La respuesta del equipo de gobierno no se ha hecho de esperar y Claudio Guilabert, portavoz adjunto del PP, ha señalado que en los veinte meses transcurridos de mandato “lo que ha hecho el equipo de gobierno es proteger y recuperar que había sido perdido por culpa de la izquierda ilicitana”. “Hemos abierto la Torre de Vaillos, el Patio de Naranjos de Las Clarisas, hemos llevado Puçol a Pontos, estamos rehabilitando la Casa de la Virgen, así como recuperando los huertos de palmeras y su sistema de regadío”, ha añadido Guilabert que ha concluido que “en materia de patrimonio, desde el PSOE a este gobierno, ninguna”.