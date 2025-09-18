El PSOE de Elche va a pedir una investigación en torno a las licencias obtenidas en tiempo “récord” por el alcalde Pablo Ruz

El portavoz del Grupo Socialista Municipal, Héctor Díez, ha anunciado este jueves que solicitará en el próximo pleno municipal la creación de una comisión especial de investigación sobre licencias de obra otorgadas por el Ayuntamiento.

Los socialistas han explicado por medio de un comunicado que “la propuesta surge tras el estudio llevado a cabo por el PSOE y desvelado el pasado lunes, en la cual se evidencia que el alcalde, Pablo Ruz, presuntamente obtuvo una de estas autorizaciones de forma exprés —en tan solo dos meses y diez días—, para rehabilitar su chalé en el Camp d’Elx en contraposición al resto de particulares y profesionales, quienes deben esperar una media de ocho meses para obtener una de estas licencias”.

Para Héctor Díez, la comisión de investigación propuesta “debe ser un ejercicio de transparencia”.

“Que deje de amenazar, no nos va a acobardar; el PSOE va a seguir fiscalizando y controlando al equipo de gobierno con seriedad, con informes y con papeles que acrediten lo que decimos”, ha declarado el portavoz del PSOE ilicitano que ha recalcado que “hasta la fecha, no ha ofrecido ninguna explicación”.

Además, en relación a las acusaciones vertidas por el alcalde y concejales hacia la edil socialista Patricia Macià, sobre la supuesta divulgación pública de la dirección de la casa de campo del regidor, Díez ha defendido que “aquí, el único que ha hecho público su domicilio es el propio Ruz, en una publicación en sus redes sociales en marzo de este año, donde se puede ver su dirección exacta”.

“Menos drama y más dar explicaciones es lo que corresponde al señor Ruz”, ha concluido Díez.