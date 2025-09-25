El PSOE de Elche a Pablo Ruz y Carlos Mazón: “Ni tienen credibilidad ni son personas de fiar”

El PSOE de Elche ha cargado este jueves contra el alcalde de la ciudad, Pablo Ruz, y contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, después que el PP en Les Corts haya presentado una resolución que busca que el gobierno de España firme un convenio con el Consell para que financie el tranvía prometido para Elche.

“Ya está bien de mentir, nunca se había mentido tanto a los ilicitanos como lo han hecho Pablo Ruz y Carlos Mazón con el tranvía de Elche”, ha señalado Héctor Díez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Elche que ha considerado también que “ni tienen credibilidad ni son personas de fiar”.

Héctor Díez ha recordado que “la hemeroteca es muy clara: en mayo de 2023, Mazón prometió un tranvía para Elche y Pablo Ruz dijo que sería una realidad en estos cuatro años de legislatura, con conexión entre Carrús y Elche Parque Empresarial. Ese mismo año, se vio el primer renuncio cuando ambos dijeron que el tranvía no tendría raíles sino ruedas. Posteriormente, Ruz indicó que el tranvía solo llegaría esta legislatura a la Universidad Miguel Hernández de Elche”.

“Ahora vemos que la maniobra del PP siempre ha sido culpar al de enfrente, pedirle el dinero al gobierno de España para una promesa electoral que no ha sabido gestionar, solo ha servido para mentir y mentir y engañar a la gente”, ha recalcado el portavoz de los socialistas ilicitanos que ha apuntado que “se prometió un TRAM de 195 millones, que se pondría en marcha esta legislatura y en dos años y poco han cambiado la versión tantas veces que ya no tienen ningún tipo de credibilidad ante la ciudadanía”.