El PSOE de Elche fuerza un pleno extraordinario sobre el tranvía tras concretar el alcalde que no se va a construir esta legislatura

El PSOE de Elche forzado un pleno municipal extraordinario para, de manera monográfica, debatir en torno a la situación del proyecto de tranvía en la ciudad ilicitana.

Los socialistas van a forzar esa sesión plenaria después de que el alcalde de Elche Pablo Ruz, del PP, confirmara este pasado miércoles en una entrevista en Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó que finalmente no habrá tranvía en la presente legislatura, tal como prometió el presidente de la Generalitat Carlos Mazón (PP).

“Solicitamos en pleno municipal para que Pablo Ruz diga la verdad sobre su proyecto estrella, el tranvía de Elche de 195 millones; que sea valiente y no agote el plazo, que diga la verdad sobre el tranvía en Elche”, ha señalado este jueves Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Elche, que ha incidido en que “Ruz llegó a la Alcaldía con la mentira bajo el brazo”.

El portavoz de los socialistas ilicitanos ha manifestado que “estamos hartos de engaños, cansados de mentiras”, ha dicho Díez que ha considerado que “al señor Ruz ya no se lo cree absolutamente nadie y la ciudadanía merece claridad y responsabilidades”.

“Primero se habló de 195 millones, luego de 33 millones; se dijo que no tendría catenaria, después que tendría ruedas; visitaron Hamburgo y Ámsterdam para tomar ideas; que conectaría en 2027 Carrús con Elche Parque Empresarial, que solo llevaría a la UMH… Pero llevamos dos años de mandato y todavía no se ha firmado el convenio de 100.000 euros para el estudio del proyecto. Esto es una falta de seriedad absoluta”, ha recordado Díez que ha añadido que “ya basta de engañar a los ilicitanos; la ciudadanía merece un alcalde que cumpla sus promesas, no excusas ni retrasos indefinidos”.

“Inadmisible escudarse en la Dana”

Desde el PSOE se ha acusado a Ruz de “escudarse en la Dana” para justificar que no se va a cumplir la promesa de creación del tranvía en Elche en esta legislatura: “Es una excusa inadmisible y demuestra poca sensibilidad humana”, ha señalado Héctor Díez que ha denunciado que las lluvias torrenciales del pasado mes de octubre no ha impedido que "Mazón haya quitado más de 500 millones de euros en impuestos a los más de 10.000 valencianos con mayor patrimonio".