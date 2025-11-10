El PSOE de Elche exige a Pablo Ruz que se reúna de forma “urgente” con quien sea nuevo presidente de la Generalitat

El PSOE de Elche ha anunciado este lunes la presentación de cara al pleno municipal de este mes de noviembre de una Moción en la que se va a exigir al alcalde Pablo Ruz (PP) que, una vez haya tomado posesión de su cargo el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, requiera una reunión “urgente” con él para arrancarle el compromiso de que todos los proyectos prometidos por Carlos Mazón, presidente del Consell en funciones tras presentar su dimisión, se mantienen un concretar en qué plazos se van a ejecutar.

El tranvía; la transformación del antiguo convento de Las Clarisas en el Museo de Arte Contemporáneo de la Comunitat Valenciana; la Ronda Sur o la renovación urbana del barrio de San Antón, son algunos de los proyectos para los que los socialistas exigen un pronunciamiento y una concreción de plazos para su ejecución.

“Cero euros” de inversión en 2026

El PSOE denuncia que la Generalitat no tiene presupuestos para el próximo año. Ha añadido que, en virtud del Estatuto de Autonomía, el plazo para presentarlos ya ha expirado, y ha añadido que esa situación deja en el aire más de 25 millones de euros de los proyectos pendientes de Carlos Mazón.

Sin convenio para la basílica de Santa María

Por otro lado, Ramón Abad ha asegurado que la Dirección General de Cultura ha confirmado a través de la respuesta a una preguntar parlamentaria del Grupo Socialista en Les Corts que a día de hoy no hay ningún convenio de colaboración firmado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Elche para la restauración de la fachada de la basílica de Santa María.