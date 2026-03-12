El PSOE de Elche exige de nuevo al PP y Vox que “actúe ya” en el huerto de Montenegro tras meses de abandono

La concejala del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Elche, María José Martínez, ha denunciado este jueves que el huerto de Montenegro, continúa en un estado de “total abandono” en su mantenimiento y ha exigido al equipo de gobierno de PP y Vox que “actúe ya” para atajar la situación.

Martínez ha recordado que el Grupo Socialista alertó del mal estado del huerto en noviembre del pasado y, sin embargo, “meses después todo está igual”, presentado “palmas y dátiles caídos, caminales invadidos por la vegetación, maleza acumulada, suciedad o un área de juegos infantiles en evidente estado de dejadez y que no reúne las condiciones mínimas de seguridad para que los niños y las niñas la usen con tranquilidad”.

“Estamos ante un ejemplo claro de abandono por parte del gobierno de PP y Vox”, ha afirmado María José Martínez que ha instado al gobierno local a acudir “a los barrios” y a “ocuparse de ellos y no solo del centro”.

“El huerto de Montenegro merece estar en condiciones para sus vecinos y vecinas; el abandono que sufre refleja una forma de gobernar que da la espalda a zonas como Altabix”, ha concluido la concejala socialista.