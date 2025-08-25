El PSOE de Elche exige “medidas urgentes” frente a las molestias que sufren vecinos de la calle Luis Llorente

El PSOE de Elche ha exigido al equipo de gobierno (PP y Vox) que tome “medidas urgentes” para acabar con los “graves problemas de convivencia y seguridad” que “sufren desde hace más de un año los vecinos de la calle Luis Llorente y sus alrededores, especialmente durante las madrugadas de los sábados y domingos”.

La causa, según apuntan los socialistas pasan por las peleas y actos vandálicos que se registran al cierre de un local de ocio nocturno que hay en la zona.

Vicente Alberola, concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Elche, ha destacado que los vecinos de esa zona de la ciudad llevan tiempo reiterando las denuncias e incluso ha apuntado que hay informes de la Policía Local que acreditan lo que los residentes en la zona exponen: “Los informes de la Policía Local confirman lo que los vecinos llevan tiempo advirtiendo: ruidos constantes en la vía pública, peleas, agresiones, actos vandálicos, consumo de alcohol y drogas en la calle, e incluso defecaciones y vómitos; sobre todo durante el cierre del local, entre las cinco y las seis de la madrugada”, ha detallado el edil socialista”, ha afirmado Vicente Alberola, que ha lamentado que los vecinos de la calle Luis Llorente está viendo cada fin de semana vulnerados sus derechos “al descanso, la salud y la seguridad”.