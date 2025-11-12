El PSOE de Elche dice que la Conselleria de Cultura no ejecutará las obras en el convento de Las Clarisas como ha prometido el PP

El PSOE de Elche ha arremetido este miércoles contra el alcalde de Elche Pablo Ruz (PP) acusándolo de “mentir” en torno al proyecto de transformación del antiguo convento de Las Clarisas en una subsede del Museo Valenciano de Arte Moderno (IVAM).

Los socialistas han incidido en que Ruz ha señalado siempre que el Ayuntamiento iba a encargarse de la redacción del proyecto y que las obras correrían a cargo de la Generalitat Valenciana.

Sin embargo, han añadido que la Conselleria de Cultura ha confirmado que esos trabajos serán ejecutados por el propio Ayuntamiento.

Así lo ha desvelado Ramón Abad, diputado socialista en Les Corts, que ha explicado que en esos términos se ha expresado el departamento autonómico de Cultura en la respuesta a una pregunta del PSOE.

Los socialistas preguntaran en el Parlamento valenciano sobre los plazos de la ejecución de obras que se manejaban y, según ha exhibido, en su respuesta la Conselleria señala que “no podemos confirmar con exactitud la fecha de inicio de las obras por parte del Ayuntamiento de Elche”.

“Ruz y Mazón -en referencia a Carlos Mazón, presidente en funciones del gobierno valenciano- prometieron en campaña que este emblemático edificio acogería una subsede del IVAM si gobernaban la Generalitat y el Ayuntamiento, pero hoy sabemos que esa, como tantas otras promesas suyas, eran humo”, ha lamentado Ramón Abad, que también ha indicado que “una vez más, Ruz intenta engañar a los ilicitanos haciendo promesas imposibles”. “El propio conseller de su partido le ha rectificado por escrito, y eso demuestra que Ruz ha estado mintiendo a la ciudadanía”, ha concluido el diputado autonómico del PSOE.