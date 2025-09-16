El PSOE de Elche denuncia trato de favor en la tramitación de dos licencias de la vivienda del alcalde y el PP lo niega

El PSOE de Elche ha denunciado este martes que el alcalde ilicitano Pablo Ruz (PP), ha logrado obtener dos licencias para la reforma de su vivienda, ampliación y construcción de una piscina en un plazo que los socialistas califican de “récord”.

Desde el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Elche se ha exigido que el alcalde explique cómo lo ha podido conseguir para que el resto de los ciudadanos pueden acceder a esos plazos cuando soliciten una licencia de esas características.

Una de las licencias a las que alude el PSOE es la necesaria para la extensión de la red eléctrica hasta la vivienda adquirida por el alcalde, a la que la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde un mes y nueve días después de tramitarse la solicitud. Las obras han sido de reforma y ampliación con piscina de la finca, cuya tramitación se ha cerrado en dos meses y diez días.

La concejala Patricia Maciá, ha afirmado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado en los primeros siete meses de este año 262 licencias urbanísticas de las características de las que se han tramitado para la vivienda del alcalde de Elche y ha añadido que ninguna se ha aprobado en dos meses.

En este sentido, la concejala del PSOE ha afirmado que las relativas a reformas de viviendas unifamiliares han registrado un tiempo para su tramitación de entre 6 y 8 meses; las dirigidas a piscina de entre 5 y 45 meses; y las de cambio de uso de local a vivienda, entre 5 y 80 meses.

“No nos interesa la vida privada de Pablo Ruz ni si ha comprado una vivienda, lo que nos interesa es por qué se le ha concedido su licencia con más celeridad que a nadie más”, ha afirmado Patricia Maciá que también ha considerado que “pedimos al alcalde que dé explicaciones, no mentiras; queremos saber qué ha hecho para que su licencia se resuelva en dos meses y no en ocho, como ocurre con el resto de los ciudadanos; que no se esconda”.

El PP lo niega “rotundamente”

Desde el equipo de gobierno (PPy Vox), el concejal Claudio Guilabert ha negado de forma “rotunda” la denuncia del PSOE así como que durante la tramitación administrativa de las licencias solicitadas por el alcalde haya alguna “irregularidad”.

“Se concedió en tiempo y forma y dentro de la legalidad, al igual que otras”, ha dicho Guilabert que ha instado a los socialistas a acudir “a los tribunales” si creen que se ha incurrido en alguna “ilegalidad”.

Además, Guilabert ha señalado que el alcalde “se guarda el derecho a interponer cualquier acción legal al respecto” y ha avanzado que se tiene la intención de “interponer una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos" ya que, según el edil, el PSOE ha "facilitado la dirección de la vivienda del alcalde".