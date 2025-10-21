El PSOE de Elche denuncia que Sanidad ha dejado fuera del cribado de cáncer de mama el pasado año a más de 4.100 ilicitanas

El PSOE ha denunciado este martes que la Conselleria de Sanidad no citó en Elche el pasado año para el cribado de cáncer de mama a 4.152 mujeres, cuando por edad deberían haber sido llamadas para ser sometida a la prueba de ese programa de cribado.

Según los socialistas, esa cifra representa el 20 % del conjunto de mujeres que deberían haber sido llamadas para el cribado del cáncer de mama en los dos departamentos sanitarios del municipio.

Así lo ha asegurado Ramón Abad, diputado del PSOE de Elche en Les Corts, y que se ha referido a que en el conjunto de la Comunitat Valenciana la cifra de mujeres a la que Sanidad no citó el pasado año para el programa de cribado de cáncer de mama fue de 90.000 afectadas, de las que más de 20.000 son de la provincia de Alicante.

El diputado autonómico del PSOE ha exigido al alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), que tome cartas en el asunto e inste tanto al presidente de la Generalitat como al conseller de Sanidad a poner solución a una situación que ha calificado de “grave” porque es, ha subrayado, un asunto de “salud pública”.

A juicio del diputado autonómico socialista, la situación es atribuible a la “negligente gestión” tanto de “Carlos Mazón, el peor presidente de la Generalitat Valenciana en la historia de nuestro autogobierno”, como del “conseller de Sanidad Marciano Gómez”, a quienes ha instado a dimitir.

Abad ha considerado necesario que ambos dirigentes políticos dejen sus cargos “por haber permitido una doble sanidad en Elche – en referencia a la diferente gestión de las dos áreas sanitarias del municipio- y por haber dejado sin atender a miles de mujeres que deberían haber sido convocadas para sus revisiones médicas periódicas”.

“No podemos consentir que en una sociedad moderna y avanzada en la que los servicios públicos están garantizados por la Constitución, se deje en los hospitales de Elche a 4.152 mujeres sin cribado”, ha concluido Ramón Abad.