El PSOE de Elche denuncia que a un mes para acabar el año la Generalitat adeuda al Ayuntamiento hasta 34 millones de euros

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha denunciado este jueves que, a falta de un mes para acabar el año, la Generalitat Valenciana adeuda a las arcas municipales del Ayuntamiento ilicitano en torno a 34 millones de euros por distintos conceptos necesarios para hacer frente al día a día de los servicios públicos.

Los socialistas han exigido al gobierno valenciano el abobo inmediato de las cantidades adeudadas porque, según ha recalcado Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista en el consistorio ilicitano, todo es consecuencia “de una mala gestión” y de “una Generalitat que no está en el día a día de los ayuntamientos”.

La deuda aludida por el PSOE que repercute directamente en "peores servicios públicos" para la ciudadanía.

Además de exigir el pago de la deuda, el portavoz municipal del PSOE ha detallado que la deuda incluye “19 millones de euros del Plan Edificant, más de 10 millones en servicios sociales básicos, 300.000 euros en política de vivienda y 650.000 del Fondo de Cooperación Local”. Asimismo, "a día de ayer no se habían ingresado aún los 100.000 euros del tranvía ni los 200.000 de Las Clarisas".

Díez ha reclamado al Consell que "se ponga las pilas de una vez por todas" y abone las cantidades pendientes, destacando que "en 36 conceptos diferentes se adeudan 34 millones de euros" que afectan a "subvenciones de cultura, de deportes o de políticas activas de empleo".

El concejal del Grupo Socialista ha recordado que durante la etapa del “Govern del Botànic, el Fondo de Cooperación Local se ingresaba en dos pagos, uno en julio y otro al final de año", mientras que actualmente "estamos casi en diciembre y ni rastro del ingreso”.