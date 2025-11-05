El PSOE de Elche denuncia que se está denegando ayudas al pago de la tasa de basura sin analizar la situación familiar caso por caso

El PSOE de Elche ha denunciado este miércoles que el Ayuntamiento está denegando la concesión de ayudas al pago del recibo de la basura a familias vulnerables bajo la premisa de que toda la unidad familiar no está jubilada y sin analizar la situación familiar de cada solicitud.

Los socialistas han exigido al gobierno local que se cambie el criterio que se está siguiendo para estudiar caso por caso la situación económica y familiar de cada expediente.

“Uno de los casos que hemos analizado es el de un hogar de dos personas en el que una tiene un 65% de discapacidad y dependencia reconocida; la otra cobra un subsidio para mayores de 52 años, y ambas juntas no llegan a los ingresos mínimos y la solicitud les fue denegada”, ha explicado Mariano Valera, portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Ayuntamiento ilicitano que ha incidido en que “esto va de cuidar, no de poner trabas”.

Valera ha considerado “urgente” la “mejora” de los criterios de evaluación para acceder a la bonificación de la tasa de basura: “Modificar el criterio para que se valore la renta y la dependencia, en lugar de centrarse únicamente en la jubilación, implementar una ventanilla rápida para los casos que cuenten con dependencia acreditada y fomentar la transparencia publicando trimestralmente cuántas solicitudes se han denegado y las razones detrás de cada decisión”, ha concluido el edil del PSOE.