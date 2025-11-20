El PSOE de Elche denuncia que el Ayuntamiento está aún lejos de la normalidad tras el ciberataque de agosto

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha denunciado este jueves que el ciberataque sufrido por los servidores municipales a finales del pasado mes de agosto continúa a día de hoy creando numerosos problemas en el funcionamiento de los servicios del consistorio pese a los mensajes del equipo de gobierno de que se ha recuperado la normalidad.

A juicio de los socialistas, esa normalidad no se ha alcanzado porque, insisten, por ejemplo, que el Ayuntamiento tienen “una centralita del 010 colapsada” y funcionarios que aún tienen correos electrónicos “sin funcionar” o que no disponen de “teléfonos IP” operativos con lo que no pueden atender a los ciudadanos.

Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Elche, también ha denunciado que hay “funcionarios que, a diario, no pueden fichar” en su jornada laboral y que hay “muchas quejas” de ciudadanos que están en bolsas de empleo públicas del consistorio y siguen sin poder acceder a las misma para conocer “la posición en la que están”.

Escultura de Salvador Soria

Por otro lado, el PSOE ha pedido explicaciones al gobierno local por la retirada de la escultura de Salvador Soria que había instalada junto al Puente de la Generalitat.

Los socialistas quieren conocer a dónde se ha trasladado esa escultura, de qué trabajos de restauración va a ser objeto y quién los va a llevar a cabo, así como dónde se va a colocar de nuevo.