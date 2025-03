El PSOE de Elche denuncia la eliminación en el último año de aparcamientos en los barrios sin ofrecer alternativas

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha denunciado este martes que el equipo de gobierno (formado por el PP y Vox) está “eliminando” plazas de aparcamiento en los barrios “sin dar alternativa”.

En base a datos facilitados por la empresa municipal Pimesa, el portavoz del Grupo Socialista Héctor Díez ha señalado que “en un año han desaparecido 80 plazas de estacionamiento de la ORA que no se han convertido en aparcamiento libre”, lo que se suma a las que se “están eliminando en calles de Carrús, el Plá o Altabix, fundamentalmente con las obras de plataforma única, las obras en José García Ferrández con unas 45 plazas, la zona de las calles Orihuela o Mallorca que se han perdido unas 200”.

Diez ha reclamado al gobierno local a que, como requirió hace un año el grupo municipal del PSOE, se adecúen como zonas de aparcamientos solares en los barrios de Carrús Este y Oeste, Puertas Coloradas y zona de Altabix.

El portavoz municipal del PSOE ha recordado que el alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), prometió durante la campaña electoral crear 1500 plazas de parking y, ha añadido, “lo que está haciendo es quitarlas”.

“En el consejo celebrado el pasado 27 de febrero se informó de que han desaparecido 80 plazas de aparcamiento, de 954 en 2023 se ha pasado a 874 en 2024 y no se da alternativa porque esas plazas no han pasado a ser libres, directamente se han eliminado; pero de esto no informa el equipo de gobierno”, ha afirmado Díez que ha concluido que “los ciudadanos se quejan muchísimo” de esa pérdida de aparcamiento “y con razón”.

La respuesta desde el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Elche no se ha hecho esperar y el concejal de Movilidad, Claudio Guilabert (PP) ha acusado a los socialistas de ocultar las cifras de creación de plazas de aparcamiento durante el pasado año, que ascendieron, ha dicho a más de 200.