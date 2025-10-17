El PSOE de Elche critica que PP y Vox va a retraer dinero de dependencia o seguridad para poder pagar nóminas

El PSOE de Elche ha denunciado este viernes que el equipo de gobierno (PP y Vox) va a eliminar dotaciones de áreas de dependencia, deportes, sanidad y educación por valor de 1,7 millones de euros para hacer frente, dicen los socialistas, “al déficit en el capítulo de nóminas”.

Así lo ha asegurado la concejala Patricia Maciá que ha explicado que la eliminación de esas partidas las ha aprobado esta semana la Junta de Gobierno Local junto a otras, por importe de otros 1,7 millones de euros, para hacer frente “al abono de refuerzos, pagar más a SUMA y al equipamiento informático de casi un millón de euros para el funcionamiento de los servidores informáticos”.

Para el PSOE la situación es consecuencia de una “nefasta” gestión del dinero público.

Según el PSOE para la dotar las tres modificaciones presupuestarias que se van a aprobar se retrae dinero de Servicio de Ayuda a Domicilio, de lo previsto para pintura y arreglos de colegios; para el deporte adaptado; para la prevención de la legionela; y para el mantenimiento sanitario de las piscinas.

Patricia Maciá ha apuntado que también se va a eliminar dinero de la seguridad ciudadana o de la Policía Local para equipamiento, armamento y vehículos, así como todo el dinero del fondo de contingencia, entre otros conceptos: “Entendemos que se haga necesario crear una partida para determinadas cuestiones, pero entendemos también que existen muchas partidas en el Ayuntamiento de Elche de departamentos como Fiestas o el dinero destinado para el Año Jubilar que se puede usar antes que quitar dinero de seguridad ciudadana”, ha defendido la concejala del PSOE.