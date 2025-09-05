El PSOE de Elche y Compromís cargan contra PP y Vox por cerrar la puerta a la llegada de menores no acompañados

La negativa del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche (PP y Vox) de abrir la puerta a la llegada a la ciudad de alguno de los menores migrantes no acompañados que tiene que acoger la Comunitat Valenciana tras el reparto aprobado por el Gobierno central ha provocado este viernes la reacción tanto del PSOE ilicitano como de Compromís per Elx, que han cargado duramente contra ese posicionamiento.

Tanto PSOE como Compromís han acusado a las formaciones que integran el gobierno local de “falta de humanidad” y “racismo”.

Desde el Grupo Socialista se ha acusado a las formaciones derechas de usar a los menores como “arma política”.

“PP y Vox están convirtiendo a Elche en una ciudad insolidaria y alejándola de su histórica tradición de acogida”, ha afirmado Mariano Valera, portavoz adjunto del PSOE en el consistorio ilicitano que ha considerado también “cruel e inhumano” que la edil de Infancia, Aurora Rodil (Vos), declarase el jueves que el Ayuntamiento “no tiene recursos ni vocación” para acogerlos: “No es que falten recursos, lo que falta es voluntad, solidaridad y humanidad; y lo sobra es xenofobia”, ha dicho Valera que ha destacado que “estamos hablando de niñas y niños que huyen de guerras, de la trata o del hambre”.

“Para flores, luces y ornamentos siempre hay dinero en el Ayuntamiento de Pablo Ruz -alcalde de Elche del PP-, pero para proteger a los más vulnerables, no”, ha concluido el portavoz socialista.

“Racismo institucional” para Compromís

Por su parte, para Compromís per Elx, la negativa de PP y Vox a que Elche pueda acoger menores no acompañados es un acto de “racismo institucional”.

En esos términos se ha expresa Esther Díez, portavoz del grupo municipal de la formación política en el Ayuntamiento ilicitano: “con esta decisión, PP y Vox vuelven a dar la espalda a los derechos humanos, y en este caso también a la protección de los derechos de la infancia en un contexto de crisis humanitaria mundial”, ha defendido Díez que ha lamentado que “lo hacen amparándose en un discurso de odio y volviendo a amenazar la convivencia pacífica y de integración del municipio, que siempre se ha caracterizado por ser un lugar de acogida e inclusión”.

Para Compromís per Elx “es inaceptable que PP y Vox sigan haciendo del reparto de migrantes una cuestión partidista”.

Esther Díez ha afirmado que “en Compromís, y de la mano de los diferentes agentes sociales del municipio, trabajamos por la integración y el cuidado de todas las personas sin excepción”.