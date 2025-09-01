El PSOE de Elche acusa al PP y Vox de falta de transparencia en torno al ciberataque y el alcalde dice que la Policía lo investiga

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha criticado este lunes la “falta de transparencia” con la que, a su juicio, está haciendo gala el equipo de gobierno (PP y Vox) en torno a las consecuencias del ciberataque sufrido por el consistorio el pasado día 25 de agosto.

Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista, ha lamentado que, transcurrida una semana del ataque informático, el equipo de gobierno “no se haya reunido con los grupos políticos con los técnicos para darles toda clase de explicación sobre lo que ha pasado y lo que se está realizando a día de hoy”.

“La ciudadanía no está recibiendo la información necesaria y que le afecta para sus trámites administrativos”, ha dicho Díez que ha añadido que “no sabemos nada más que se trata de un ciberataque grave, que está en manos de la Policía y lo que sale en la prensa”.

El portavoz municipal del PSOE ha desvelado además que, a petición de los socialistas, para este lunes se había convocado inicialmente una Junta de Portavoces si bien la reunión ha sido anulada: “¿Qué pasa que les cuesta tanto reunir a los representantes políticos municipales para darles los detalles de lo ocurrido y resolver dudas y preguntas?”, ha concluido Héctor Díez.

En investigación policial

Por su parte, el alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), ha incidido en una comparecencia pública a preguntas de los periodistas que el hecho de que el ciberataque esté bajo investigación de la Policía Nacional y la Europol impide que se puede aportar información en torno a aspectos como qué información o de qué departamentos del Ayuntamiento se han podido robar los ciberdelincuentes.