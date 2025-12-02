El PSOE de Elche: "No se crean aparcamientos mientras se habilitan zonas para vehículos oficiales que no se usan"

El PSOE de Elche ha denunciado este martes la falta de plazas de aparcamiento en la vía pública en el barrio de Carrús. Ha cargado contra el equipo de gobierno formado por el PP y Vox recordando que en campaña electoral prometieron la creación de estacionamiento (hasta 1.500 plazas en el caso del PP), y de momento, insisten los socialistas, la ejecución de ese compromiso brilla por su ausencia.

Mariano Valera, portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento de Elche, ha estado en Carrús donde ha lamentado que mientras que no se dota al barrio de nuevos aparcamientos como se había prometido, se ha llegado a crear junto al Jardín Primero de Mayo, donde está el retén de la Policía Local, una zona de aparcamiento reservado para una docena de coches oficiales, de las que, según incidido el edil socialista, al día se usan “como mucho dos”, mientras que los vecinos de la zona tienen problemas para estacionar.

Para Valera la creación de plazas reservadas para vehículos municipales “sin aprovechar”, en un contexto de reducción general de espacios de estacionamiento, “evidencia una planificación que prioriza la imagen sobre la utilidad pública, generando frustración a los vecinos de la zona”.

El portavoz adjunto del Grupo Socialista ha reclamado al alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP) que "se centre en los problemas reales de la ciudadanía, que sufre cada día problemas como el aparcamiento en su barrio" y “que cumpla con su promesa de ampliar la oferta de estacionamiento en Carrús y en el resto de los barrios de Elche que padecen la misma problemática”.