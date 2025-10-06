PSOE y Compromís en Elche cargan contra PP y Vox por repercutir toda la subida del recibo de la basura en 2026

El PSOE de Elche ha atribuido a este lunes a la mala gestión económica del equipo de gobierno del PP y de Vox la subida que va a experimentar el próximo año el recibo de la basura hasta el cien por cien de lo que se necesita para cubrir la totalidad del coste de ese servicio.

Los socialistas han recordado que hace un año, el equipo de gobierno insistió en que la subida del recibo de la basura iba a ser escalonada a lo largo y no de golpe como finalmente va a ocurrir, disparando ese recibo de basura hasta ochenta euros de golpe.

Para el PSOE es el déficit presupuestario generado por la gestión del gobierno local liderado por el alcalde Pablo Ruz, del PP, lo que lleva a que se tenga que aplicar ese incremento a fin de “recaudar” nueve millones de euros para pailar “el despilfarro” la pérdida de subvenciones europeas.

Patricia Maciá, concejala del PSOE en Elche, ha apuntado que el recibo de la basura en un domicilio particular ascenderá el próximo año a entre 110 y 155 euros, mientras que el de bares, cafeterías y restaurantes se moverá entre los 430 y los 1.150 euros.

Desde el PSOE se ha criticado que PP y Vox rechazaron el pasado año la propuesta de incentivar la aportación de residuos a puntos limpios y, sin embargo, ahora anuncien una iniciativa de esas características para bonificar el recibo de la basura el próximo año.

El encarecimiento el próximo año del recibo de la basura se va a aprobar en un pleno municipal extraordinario para aprobar las ordenanzas fiscales, precios públicos y tasas del próximo año que se ha convocado para este viernes.

Desde el grupo municipal de Compromís per Elx, su portavoz Esther Díez, se ha expresado en una línea crítica similar al PSOE.

IBI

Tanto Compromís per Elx como el Grupo Socialista han acusado al PP y Vox de querer “tapar” la subida que va a experimentar el recibo de la basura el próximo año con una baja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), del que, según han señalado, realmente no va a ser del 2 % como ha dicho el equipo de gobierno sino del 1,6 %, y que apenas va a suponer unos pocos euros de bajada en los recibos anuales de ese impuesto.