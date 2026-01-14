PSOE y Compromís alegan en el Ayuntamiento de Elche contra el presupuesto municipal del PP y Vox

Los grupos municipales del PSOE y de Compromís per Elx han anunciado este miércoles la presentación de alegaciones al presupuesto municipal de este año 2026 aprobado a finales del pasado mes de diciembre por el equipo de gobierno, formado por el PP y Vox.

El Grupo Socialista ha formalizado alegaciones en las que, entre otros aspectos, pone de manifiesto que no se ha reflejado en el presupuesto municipal la retribución regular cada mes de los presidentes de Distrito o que se prevé una inversión inferior a la necesaria para ejecutar el nuevo centro cultural J’Hayber.

Héctor Díez, portavoz municipal de los socialistas ilicitanos, ha explicado que las alegaciones tienen “mirada técnica para resolver los errores” y, también, “mirada política que pretende hablar de la situación de nuestros centros educativos que necesitan un mantenimiento exhaustivo; de la sanidad, donde cada vez hay más colas para la atención primaria; y del pequeño comercio, para el cual el equipo de gobierno no recupera los bonos consumo”.

“PP y Vox no pueden dar la espalda a los problemas de los alquileres, la rehabilitación de vivienda, la conciliación familiar, el problema de aire acondicionado en los colegios o el gran recorte de las ayudas a la cooperación”, ha concluido Díez.

Por su parte, desde Compromís per Elx se ha alertado de cuestiones como que se contemplan inversiones que se arrastran de presupuestos de años anteriores, lo que, dice la coalición, evidencia que no se han ejecutado.

Además, el grupo municipal de Compromís per Elx ha coincidido con el PSOE en que, por ejemplo, aparecen inversiones donde los conceptos económicos que están previstos “son mucho menores a las adjudicaciones” que se han realizado, como es el caso, según ha citado Esther Díez, portavoz de Compromís, de los mercados de la Plaza Madrid y la Plaza Barcelona.

Además, Díez ha denunciado que el presupuesto municipal de este año constata que hay un aumento de la deuda municipal.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

“Creemos que los presupuestos de PP y Vox no dan respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía ilicitana”, ha concluido la portavoz del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Elche.