El PSOE carga contra Mazón y Ruz: “El presidente de la Generalitat ha abandonado a Elche con la complicidad del alcalde”

El PSOE de Elche ha arremetido este miércoles contra el presidente de la Generalitat ValencianaCarlos Mazón, del PP, así como contra el gobierno municipal, liderado también por el PP.

Ramón Abad, diputado del PSOE de Elche en Les Corts, en el parlamento valenciano, que ha criticado que “Carlos Mazón ha abandonado” a la ciudad ilicitana con la complicidad del alcalde Pablo Ruz”.

En el inicio del nuevo curso político, el Grupo Socialista en Les Corts va a presentar una batería de preguntas en torno a proyectos prometidos por el presidente de la Generalitat y por el alcalde de la ciudad.

El diputado Ramón Abad ha citado la Ronda Sur; el tranvía, del que el primer edil ilicitano ya ha confirmado que se incumplirá el compromiso de hacerlo realidad en la presente legislatura; la transformación del antiguo convento de Las Clarisas en una subsede del Museo Valenciano de Arte Moderno; o el proyecto impulsado inicialmente en la pasada legislatura como Learning factory que se iba a ejecutar en el edificio que antaño ocupaba Correos en el centro de la ciudad.

Ramón Abad también se ha referido a la finalización del desdoblamiento de la carretera Elche-Santa Pola o a la ejecución de la nueva depuradora de Algorós.

Ramón Abad ha concluido que “Elche se merece un alcalde que no mienta” y “un presidente de la Generalitat que respete” a la ciudad.