El PSOE acusa al equipo de gobierno de no limpiar el barrio del Cementerio Viejo

El Partido Socialista acusa al Ayuntamiento de Elche de olvidarse del barrio del Cementerio Viejo, que sufre unas condiciones pésimas en su camino. Además, se han hecho eco de las quejas de los vecinos de dicho barrio que dicen estar hartos.

La concejala Patricia Maciá se ha quejado de la falta de limpieza en el camino y exige al equipo de gobierno local que se desbroce el camino por los problemas de insalubridad que están sufriendo los vecinos debido a los mosquitos, bichos y escombros que impiden la accesibilidad al camino.

Fina Martínez, vecina afectada, declara que “ni ha dado la cara, ni se ha arreglado nada, y aquí esto así no puede estar, tiene que pasar la ambulancia; aquí falleció un vecino nuestro por culpa de no poder entrar la ambulancia, porque fue así, porque le dio un ictus, y tuvimos que salir en busca de la ambulancia, porque llegó y no pudo entrar”. A todo esto, explica que si el camino estuviese limpio y arreglado, este suceso no habría pasado.

Maciá recalca que junto a los vecinos del barrio del Cementerio Viejo llevan dos meses pidiendo al Ayuntamiento que se desbrocen los matorrales que están provocando las situaciones de insalubridad y que limpien de escombros el camino.