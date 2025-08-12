La próxima ampliación del hospital de Elda sirve de ejemplo del PPCV para realzar el trabajo del Consell

El impulso de la ampliación del Hospital General Universitario de Elda llevado a cabo por el Consell ha sido el ejemplo utilizado por los diputados del Grupo Popular en Les Corts, Joserra González de Zárate y Javier Gutiérrez, para destacar la apuesta de la Generalitat por las comarcas del Medio Vinalopó.

El diputado popular, González de Zárate, ha explicado que se contempla una inversión de 2,2 millones de los presupuestos de la Generalitat para 2025 para la ampliación del área de urgencias del Hospital de Elda.

Estas obras serían para modernizarlo y adaptarlo a las necesidades actuales y se ejecutarán por fases. Esta actuación garantizará el servicio y permitirá reorganizar espacios, mejorar la atención y ampliar la capacidad asistencial ante el crecimiento de población. Unas mejoras que la ciudadanía de la zona empezará a disfrutar el próximo año, según ha asegurado el diputado González de Zárate.

El también portavoz parlamentario de Infraestructuras ha resaltado otras inversiones clave en la comarca del Medio Vinalopó por más de 22 millones de euros en partidas presupuestarias, como el desbloqueo del nuevo centro educativo Santa Infancia de Elda y la modernización de polígonos industriales.

Además, Javier Gutiérrez ha subrayado el Plan Vive, al que se han adherido más de 330 municipios, entre ellos Elda y Aspe, y que consiste en impulsar viviendas públicas asequibles en las comarcas de la Comunitat Valenciana.