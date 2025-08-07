La provincia sin timón

La Diputación de Alicante atraviesa uno de sus momentos más cuestionables en las últimas décadas. Bajo la presidencia de Toni Pérez, la institución parece haberse instalado en una cómoda inercia, sin un proyecto claro para la provincia, sin dirección política real y, lo que es peor, sin una gestión que se traduzca en resultados para los municipios alicantinos. A pesar de manejar un presupuesto millonario y ser un actor clave en el desarrollo local, el balance que deja la Diputación en este último año es demoledor: recortes drásticos, planes estancados, opacidad en las adjudicaciones y una alarmante desconexión con las necesidades reales del territorio.

Mientras el relato oficial habla de eficacia y cercanía, los hechos muestran una administración inmóvil, más preocupada por la autopromoción y el reparto arbitrario de fondos que por impulsar un modelo de provincia vertebrada, cohesionada y moderna. Las críticas arrecian no solo desde la oposición política, sino también desde los propios alcaldes afectados por decisiones incomprensibles y dañinas para el desarrollo de sus municipios.

El Plan +Cerca se convierte en el plan “más lejos” para Villena y el Vinalopó

Uno de los casos más flagrantes de esta desidia institucional se ha dado en el municipio de Villena, donde el Ayuntamiento ha denunciado públicamente una reducción del 94 % en las ayudas del Plan +Cerca: de recibir 492.938 euros en 2023 a apenas 30.000 euros en 2025. Un tijeretazo difícil de justificar, máxime en una comarca como el Alto Vinalopó, que arrastra déficits estructurales y necesita urgentemente inversiones en infraestructuras, servicios y desarrollo económico.

La indignación en Villena no es un caso aislado. Alcaldes de otros municipios del interior, históricamente olvidados, también han manifestado su desconcierto ante una repartición arbitraria y descompensada de fondos, que parece premiar a los ayuntamientos afines al partido del gobierno provincial y castigar a los que no siguen esa línea. ¿Dónde queda el principio de equidad territorial? ¿Qué pasa con la cohesión de la provincia? Estas preguntas siguen sin respuesta por parte de Toni Pérez y su equipo, que ni siquiera han dado explicaciones públicas convincentes sobre los criterios aplicados para los recortes.

Más de 2 millones en publicidad a dedo: el caso Mazón que Anticorrupción no sanciona

A la falta de gestión se suma la sombra del clientelismo político. La reciente noticia del archivo de la investigación sobre adjudicaciones por valor de más de dos millones de euros en contratos de publicidad a una empresa vinculada a un colaborador próximo de Carlos Mazón —expresidente de la Diputación y actual president de la Generalitat— ha levantado nuevas sospechas sobre la manera en que se manejan los recursos públicos desde la institución provincial.

Aunque la justicia ha cerrado la causa por falta de pruebas concluyentes, Compromís ya ha anunciado su intención de recurrir la decisión, calificándola de “fraude institucional”. Para muchos observadores, el archivo judicial no borra la duda política ni el tufo a favoritismo en las contrataciones. La opacidad en los procesos y la falta de transparencia siguen siendo el pan de cada día en una institución donde el control democrático brilla por su ausencia.

Los grandes planes, atrapados en la parálisis administrativa

Pese a que la Diputación de Alicante ha presentado en los últimos años ambiciosos programas como Planifica o el citado Plan +Cerca, lo cierto es que la ejecución presupuestaria ha sido pírrica. A día de hoy, numerosos proyectos están atascados, sin avances visibles ni impacto tangible en los municipios. La falta de ejecución no se explica por falta de presupuesto, sino por una combinación de burocracia interna, decisiones políticas poco claras y una alarmante falta de liderazgo desde la presidencia.

Las consecuencias son directas: obras sin empezar, subvenciones sin llegar, y necesidades sin cubrir. La Diputación ha dejado de ser un motor del desarrollo para convertirse en un freno silencioso. La imagen de una institución burocratizada, lenta y ajena a los problemas reales de la ciudadanía se refuerza cada día con más fuerza.

Una presidencia sin proyecto de provincia

El presidente Toni Pérez y a la vez alcalde de Benidorm, llegó a la Diputación con el aval del PP y el respaldo de Carlos Mazón, pero tras dos años de mandato, no ha sido capaz de articular un modelo claro para la provincia. No ha convocado ni un solo Foro de Alcaldes, no ha promovido un Debate sobre el Estado de la Provincia y ha evitado cualquier gesto que implique abrir la institución al diálogo plural.

Alicante no puede permitirse una presidencia decorativa ni una gestión meramente propagandística. Lo que necesita es una estrategia provincial real, que escuche a todas las comarcas, que apueste por la vertebración territorial, la modernización de infraestructuras y el impulso del desarrollo rural. Pero nada de eso se vislumbra en el horizonte.

Diputación de Alicante: un futuro incierto si no se reacciona ya

La Diputación de Alicante vive atrapada entre la autocomplacencia del poder y la inacción crónica. Lejos de ser un instrumento al servicio del conjunto del territorio, se ha convertido en una maquinaria clientelar, incapaz de responder a los desafíos que afronta la provincia en pleno siglo XXI.

Es urgente que la ciudadanía, los medios y la oposición intensifiquen su vigilancia. Porque sin rendición de cuentas, sin gestión transparente y sin una visión integradora, lo que está en juego no es solo la reputación de una institución, sino el futuro de los pueblos alicantinos, especialmente aquellos más vulnerables, como los del Vinalopó, que ya están pagando el precio de una Diputación sin timón.