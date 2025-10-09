Protección Civil alerta con un mensaje en los teléfonos móviles del riesgo de inundaciones este viernes en Elche, Crevillent y Santa Pola

Una alerta de Protección Civil advierte a los ciudadanos que se encuentran en la zona litoral del sur de la provincia de Alicante que mañana viernes extremen la precaución ante la posibilidad de fuertes lluvias e inundaciones.

La situación afecta al conjunto de la comarca del Baix Vinalopó y a sus tres municipios: Elche, Crevillent y Santa Pola.

La alerta que ha sonado en los teléfonos móviles señala que el riesgo se activará a las 10:00 horas, que es cuando el aviso por lluvias de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pasará a ser de nivel rojo, frente al naranja en el que nos encontramos este jueves.

La inestabilidad meteorológica la ha traído la dana Alice, que está previsto que en la tarde de este se desplace hacia el sur de la Comunitat Valenciana.

Según la previsión meteorológica, las lluvias pueden ser mañana viernes importantes en un corto periodo de tiempo o acumuladas, por lo que se deben tomar las máximas, evitando desplazamientos innecesarios, así como no circular por cruces de cauces y barrancos, aparcar los vehículos en zonas seguras y tomar medidas de autoprotección.

La Aemet ha establecido para este viernes, desde las 10:00 a las 23:59 horas, el aviso rojo en el litoral sur de Alicante por lluvias que pueden acumular 60 litros por metro cuadrado en una hora y 180 en doce horas.

En ese aviso rojo también están incluidos los municipios de la comarca de la Vega Baja.