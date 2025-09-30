Un profesor del CEU de Elche participa en un estudio en un estudio sobre el papel de las neuronas en la orientación espacial

Jorge Brotons, profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche, ha participado en un estudio sobre el papel de las principales familias de neuronas en la orientación espacial.

En la investigación también están implicados también el Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche e investigadores de la Universidad de Nueva York.

Se ha desarrollado una herramienta de Inteligencia Artificial para clasificar las neuronas según su actividad eléctrica en respuesta a la luz, mediante una técnica llamada optogenética. Ese método ha permitido identificar cómo diferentes familias de interneuronas cooperan para construir un sistema interno de orientación del cerebro que permiten a las personas representar el entorno y aprender a moverse en él.

La herramienta de IA que se ha creado está disponible en abierto, por lo que podrá aplicarse al estudio de distintas regiones del cerebro y avanzar en el conocimiento de diversas patologías, como el Alzheimer, la epilepsia o la depresión mayor, lo que puede contribuir a avanzar en el diseño de nuevos tratamientos.

El profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche ha participado en los experimentos diseñados para analizar el comportamiento de más de 7.000 neuronas del hipocampo y del córtex cerebral en ratones: “El estudio nos ha permitido reconstruir cómo se conectan entre sí las distintas familias de interneuronas y cómo estas conexiones influyen directamente en la forma en la que las neuronas piramidales, las que forman los llamados campos de lugar", ha explicado Brotons que ha añadido que ”ahora entendemos de un modo más completo cómo las interneuronas ayudan a crear mapas mentales flexibles, que nos permiten adaptarnos a nuevos entornos o situaciones espaciales, lo que constituye una gran contribución en el campo”.