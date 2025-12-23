Productos frescos, pescado de lonja y las elaboraciones especiales son las claves de los supermercados Dialprix para las fiestas

Si durante todo el año los supermercados Dialprix presumen de ofrecer calidad y profesionalidad, especialmente en sus secciones de carnicería, charcutería y pescadería, en estos días especiales su nivel de exigencia sube. Para atender a sus clientes vuelven a poner en marcha su servicio de elaboraciones por encargo, pedidos sin esperas y entrega de la copia a domicilio. Además tienen horarios especiales para aquellos que necesitan una compra en el último momento. Nos lo cuenta todo Santiago Páramo, director de ventas de Dialprix.