Los productores de dátiles de Elche prevén una cosecha de entre 60 y 80 toneladas

Los productores de dátil de Elche estiman que este año se va a recolectar una cantidad de entre 60 y 80 toneladas de ese fruto, lo que representa un volumen alejado del potencial de cultivo que tiene el municipio por la cifra de palmeras con la que cuenta.

Las últimas lluvias se han registrado en pleno proceso de maduración del dátil y han provocado que el mismo se haya acelerado por lo que los productores han tenido que agilizar todo el trabajo para evitar la pérdida de dátiles, que cayeran de la palmera.

Así lo explicado este viernes Miguel Ángel Sánchez, presidente de la Asociación de Productores de Dátiles de Elche, durante el acto simbólico del inicio de la campaña de recolección.

El sector de producción de dátiles está en Elche en manos únicamente de entre diez y quince familias, lo que representa un factor que pone en peligro a medio y largo plazo el futuro del sector.

También pone en riesgo la pervivencia del cultivo de palmeras datileras la proliferación de plantas solares en el Camp d’Elx, que reducen las parcelas cultivables, y los problemas derivados de la falta de relevo generacional.

Ahora bien, de cara al futuro de la producción de dátiles hay algún brote verde. Por ejemplo: el dátil de las palmeras de Elche ha comenzado a exportarse y ya está en mercados europeos, según ha destacado Miguel Ángel Sánchez, presidente de la Asociación de Productores de Dátiles de Elche.

El presidente de la Asociación de Productores de Dátil de Elche también ha destacado que en la actualidad se cuenta en España con una red de hasta 160 tiendas que venden dátiles producidos en explotaciones del municipio ilicitano.

“Volcados con los productores", según el alcalde

En el acto del inicio de la campaña de recogida de dátiles, que ha tenido lugar en una finca de la partida de Asprillas, han asistido el alcalde de Elche, Pablo Ruz, y los concejales de Agricultura y Pedanías, José Antonio Román y Pedro José Sáez, respectivamente.

“Este acto de corte del dátil es un gesto de la fuerza económica, social y vertebradora del sector primario de Elche en general y del sector del dátil en particular”, ha destacado Pablo Ruz que ha añadido que “estamos volcados con los productores que son el alma de este sector”.