El primer fin de semana de cierre perimetral de Elche acaba con 150 multas y 1200 vehículos identificados

El primer fin de semana con cierre perimetral en Elche se ha saldado con 150 multas incoadas por la Policía Local a otros tantos ciudadanos por trata de saltarse la restricción de movilidad establecida que ha supuesto que durante todo el fin de semana no se haya podido salir de los límites del término municipal, ni entrar al mismo, salvo en las excepciones previstas en la resolución de la Generalitat Valenciana que fija esa limitación.

Además, los agentes de la Policía Local de Elche han identificado durante el fin de semana 1200 vehículos.

Según ha explicado Ramón Abad, concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Elche, la mayoría de expedientes sancionadores se cumplimentaron a ciudadanos “que intentaban entrar o salir de Elche desde o hacia Santa Pola y el municipio de Alicante sin una justificación adecuada”.

Abad ha afirmado que la medida del cierre perimetral y el dispositivo desplegado para su cumplimiento, “ha sido una medida eficiente y rigurosa que valoramos”. Ha añadido que “estas medidas van a ser eficientes para rebajar el elevado número de contagios que hay” y ha considerado que “la llamada al sentido común ha tenido un resultado muy positivo”.

No obstante, el concejal de Seguridad Ciudadana en Elche ha vuelto a hacer un llamamiento a los ciudadanos “para no bajar la guardia y seguir cumpliendo estas medidas mientras los hospitales sigan teniendo la situación insostenible que tienen en la actualidad”.

Por otro lado, Ramón Abad ha destacado “el alto grado de cumplimiento por parte de la ciudadanía” de las restricciones decretadas por la Generalitat Valenciana para tratar de frenar la expansión de la pandemia, así como que ha agradecido la implicación en el cierre perimetral de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como de la Policía Local tanto de Santa Pola como de Alicante.

Balance en controles Policía Nacional y Guardia Civil

En los controles dispuestos por la Policía Nacional y la Guardia Civil ante el cierre perimetral de Elche se han registrado durante el fin de semana 46 multas por no respetar las limitaciones de movilidad.

Por otro lado, la Policía Local de Elche ha cumplimentado durante el fin de semana más de 60 multas por incumplir la limitación de estar en la vía pública en grupos de más de dos personas no convivientes. También se han registrado de nuevo sanciones por no usar la mascarilla, no respetar la distancia social, no respetar el horario de toque de queda o fumar en espacios no autorizados por las medidas sanitarias vigentes.

El consumo de alcohol y productos estupefacientes en la vía pública también ha suscitado decenas de multas durante el fin de semana por parte de los agentes de la Policía Local ilicitana.