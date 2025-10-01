La crónica del tiempo

El primer día de octubre en Elche, Crevillent y Santa Pola va a ser soleado y con temperaturas sin cambios

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Huerto Travalón Alto de Elche.
Huerto Travalón Alto de Elche. | Onda Cero Elche

El mes de octubre se estrena este miércoles en la comarca del Baix Vinalopó con una jornada con previsión meteorológica de bastante soleada y en la que a partir de mediodía habrá brisas marinas.

Las temperaturas van a experimentar pocos cambios respecto a las de los últimos días. Con ello, el termómetro puede alcanzar hasta los 25 grados centígrados en Elche y Crevillent, mientras que se quedará en unos 24 en Santa Pola.

Para los próximos días se espera más sol que nubes y vientos flojos. El viernes subirán un poco las temperaturas, que volverán a bajar el domingo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer