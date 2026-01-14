El presidente de la Diputación de Alicante no ve “voluntad” para dotar conexión ferroviaria en el aeropuerto Alicante-Elche

LEER MÁS El aeropuerto Alicante-Elche roza los 20 millones de pasajeros en 2025

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez (PP), ha reivindicado este miércoles la dotación en el aeropuerto de El Altet de Elche de una parada de tren.

Durante una comparecencia en la que ha presentado la participación del Patronato Costa Blanca en la feria turística Fitur, que tendrá lugar la próxima semana, el presidente de la institución provincial se ha quejado de nuevo de que pese a que el aeropuerto registra ya casi 20 millones de pasajeros anuales no exista “ninguna voluntad” por parte del Gobierno central para crear esa conexión ferroviaria.

El presidente de la Diputación de Alicante ha llegado a afirmar que después de tantos años de reivindicación de esa conexión ferroviaria del aeropuerto el que no exista lleva “a pensar mal”.

El Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’ se quedó el pasado año a sólo 50.000 pasajeros de alcanzar los 20 millones de pasajeros. Ha dejado atrás un 205 en el que, mes a mes, ha batido su propio récord de viajeros y vuelos operados.