La presencia de un dron cerca de la pista del aeropuerto Alicante-Elche cancela dos horas su operatividad

La presencia de al menos un dron sobrevolando en las inmediaciones de la pista del aeropuerto de El Altet de Elche obligó en la noche de este pasado lunes a cesar la operatividad de las instalaciones aeroportuaria durante casi dos horas.

El incidente provocó desviar once vuelos para que aterrizaran en otros aeropuertos, concretamente en los de Valencia, Murcia, Palma de Mallorca y Barcelona.

Se vieron afectados por esa situación aviones procedentes, entre otros puntos, de Países Bajos, Alemania, Reino Unido y Polonia, así como que había despegado de Lanzarote rumbo al Aeropuerto Alicante-Elche 'Miguel Hernández'.

Además, el incidente provocó numerosos retrasos en otros vuelos.

El dron fue detectado poco antes de las 21:00 horas y, como marca el protocolo por avistamiento de ese tipo de dispositivos, se cerró el aeropuerto, que permaneció en esa situación casi dos horas, recuperando la operatividad hacia 23:00 horas.

Tras detectarse en dron, se dio aviso a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, que han abierto una investigación para tratar de identificar la procedencia de ese dron y localizar a la persona que lo pilotaba