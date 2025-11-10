Los premios Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó, desbordan emoción y reconocimiento en su decimotercera edición

El Gran Teatro de Elche ha sido un año más el escenario del gran evento de reconocimiento y puesta en valor de las tres comarcas del Vinalopó: la gala de entrega de los Premios Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó.

Con más de 600 espectadores, el recinto cultural se llenó para disfrutar de la decimotercera edición de los premios en los que se reconoció a personas, entidades y eventos de las tres comarcas del Vinalopó en un acto en el que los premiados fueron los protagonistas por su esfuerzo, trayectoria y dedicación en las distintas disciplinas.

Gala de los XIII Premios Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó. | Onda Cero Elche

En la categoría Solidaridad, Integración y Compromiso Social el premio lo recogió la asociación Asprodis de Elda; mientras que el evento ‘Villena es Música’ recibió el premio de Música; la empresa Astondoa de Santa Pola el de Empresa.

Los ilicitanos José Manuel Mas y Enrique Cervera compartieron el galardón en la categoría de Deportes; el Proyecto CAIR liderado por Lucy Anne Parker, investigadora de la UMH de Elche se alzó este año con el premio en el apartado de Salud; el Premio Investigación ha sido para el ilicitano Jorge Sepulcre, destacado experto mundial en neuroimagen de la demencia; y en la categoría de Medio Ambiente el reconocimiento fue para el voluntariado ambiental de Pinoso; y el de Comunicación para Reme Sanz.

La Muestra Gastronómica de Aspe recogió el Premio Turismo; Julián Saéz, programador cultural de Elche se llevó el premio en la categoría de Cultura; y la escritora Elia Barceló, de Elda, fue premiada en el apartado de Artes.

En la categoría de Educación, el reconocimiento ha ido a manos de las pioneras y los pioneros que impulsaron las escuelas infantiles municipales de Elche convirtiéndolas en un modelo a seguir en toda España; la Denominación de Origen Protegida Granada Mollar de Elche recibió el Premio Economía; y en la categoría Responsabilidad Social Corporativa el reconocimiento ha sido Grupo Enercoop de Crevillent.

Premio de Honor y agradecimientos

El Premio de Honor Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó ha sido este año 2025 para los cronistas de los once municipios de las comarcas del Vinalopó que aún mantienen esa figura.

El Premio de Honor de Onda Cero Elche 2025 ha sido para los cronistas de las comarcas del Vinalopó. | Onda Cero Elche

Precisamente uno de ellos habló en nombre de todos los premiados, agradeciendo por ellos el reconocimiento y subrayando la importancia de visibilizar la labor que día a día y durante años realizan personas, entidades y colectivos como los galardonados.

Entre otras autoridades, asistieron a la gala de premios de esta casa Daniel McEvoy, secretario autonómico de Educación y el alcalde de Elche, Pablo Ruiz, así como el diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, y el rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz.

También asistieron con la presencia de las alcaldesas de Santa Pola, Loreto Serrano; de Crevillent, Lourdes Aznar; de Petrer, Irene Navarro; y el alcalde de Aspe, Antonio Puerto.

Gala de los XIII Premios Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó. | Onda Cero Elche

El alcalde de Elche destacó la contribución de todos los premiados al desarrollo de los ámbitos en los que desarrollan su día a día.

La música de la batukada ‘Kilombo kilombé’ y el humor del monologuista ilicitano Edén Serrano pusieron la guinda a la gala de entrega de premios anuales de Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó.