El precio de la vivienda continua su escalada en Elche, Crevillent y Santa Pola

El precio medio de venta de la vivienda en Elche se ha situado en el mes de octubre en 1.600 euros el metro cuadrado, registrando un crecimiento del 1,5 % respecto al mes de septiembre y del 14,8 % en comparación con lo que se registraba en octubre del año 2024.

En el capítulo de alquiler, el precio medio en el décimo mes de este año ha rondado los 9 euros el metro cuadrado lo que supone una cifra prácticamente idéntica a la que se registró en septiembre.

Eso sí, en el último año natural, de octubre de 2024 al mismo mes de este año, el precio del alquiler de la vivienda en la ciudad ha experimentado un crecimiento del 12,5 %.

Así lo apunta el último informe del portal inmobiliario Idealista, que señala que hay áreas en el municipio ilicitano en las que el precio de venta de una vivienda se dispara hasta los 2.463 euros el metro cuadrado, como es el caso de la pedanía de La Marina; a los 1.925 euros el metro cuadrado de la zona La Galia-Bonavista; hasta los 1.765 euros el metro cuadrado de Valverde; o los 1.599 euros el metro cuadrado de Peña Las Águilas.

Precios en Crevillent y Santa Pola

En virtud de la estadística del portal inmobiliario, el precio medio de venta de una vivienda en Santa Pola asciende a fecha de octubre los 2.509 euros el metro cuadrado, lo que representa un 2,2 % respecto al mes de septiembre y un 18,8 % en comparación con octubre del pasado año.

En el apartado de alquiler, el precio medio del pasado año en la localidad marinera ha sido de 10,9 euros el metro cuadrado, suponiendo esa cifra un descenso de más de cuatro puntos (4,4 %) frente al mes de septiembre y un repunte de 5,4 % en comparación con hace un año.

En Crevillent, donde el informe sólo tiene datos del capítulo de venta, el precio de la misma se ha cifrado en octubre en 1.008 euros el metro cuadrado, lo que representa un 8,5 % más que hace doce meses.