La Policía Nacional de Elche detiene en Orihuela a un hombre por obligar a su yerno a delinquir

Una investigación de la Policía Nacional de Elche ha concluido con el arresto en la localidad de Orihuela de un hombre que está acusado de engañar a su yerno para que viniese a España prometiéndole que le iba a conseguir trabajo en el sector agrícola, cuando finalmente lo que hizo fue obligarle a realizar actividades delictivas mediante coacción, violencia física, amenazas y retención contra su voluntad.

El detenido obligó a la víctima a cometer hechos delictivos relacionados sobre todo con robos y hurtos. Lo hizo presuntamente para organizar un grupo dedicado al robo de vehículos o de sustancias estupefacientes a otras organizaciones criminales, lo que en el argot policial se conoce como ‘vuelcos’.

La denuncia de la propia víctima activó la investigación del Cuerpo Nacional de la Policía y al detenido, que tiene 45 años de edad, se le imputan delitos de trata de seres humanos, detención ilegal, lesiones y amenazas graves.

Cuando la víctima se negó a cometer los robos con violencia que se les exigía, fue presuntamente amenazado de muerte por el arrestado, siendo incluso retenido contra su voluntad en el domicilio en el que residía. Logró escapar y denunciar lo que estaba viviendo.

El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial.