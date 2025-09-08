La Policía Nacional de Elche detiene a dos hombres por una tentativa de homicidio

LEER MÁS Los ciberdelitos provocan un repunte de las infracciones penales en Elche y Crevillent en el primer semestre

La Policía Nacional ha detenido en Elche a dos hombres acusados de los presuntos delitos de detención ilegal y tentativa de homicidio cometidos contra otro hombre al que ataron con bridas y apuñalaron en el cuello y abdomen, provocándole perforación de intestino delgado e hígado.

La víctima, que tiene 29 años, presentaba contusiones por el cuerpo, y los autores justificaron la agresión queriendo hacer ver a la policía que tuvieron que atarle porque tenía una enfermedad mental y se había autolesionado.

La investigación comenzó a raíz de una actuación de la Policía Local de Elche en una vivienda unifamiliar ante la presencia de un varón con síntomas de etiología violenta.

Los dos detenidos tienen 28 y 30 años, al tiempo que el hombre agredido precisó hospitalización, siendo finalmente dado de alta ante la evolución favorable de su estado de salud.

Los agentes del grupo de Delincuencia Violenta de Policía Judicial de la Comisaría de Elche que asumieron la investigación encontraron en el interior de la vivienda restos de cinta americana impregnados en sangre y un cuchillo de cocina de grandes dimensiones con la hoja parcialmente doblada que se sospecha que fue el arma con la se agredió al hombre, que incluso trató de huir.

Los dos hombres detenidos incurrieron en contradicciones en sus declaraciones ante los agentes de la Policía Nacional.

Ante estos indicios, los agentes de Policía Nacional detuvieron a los dos varones como presuntos responsables de los delitos de detención ilegal y tentativa de homicidio. Las investigaciones continúan para tratar de esclarecer los hechos. La víctima, después de haber estado hospitalizada, fue dada de alta por la evolución favorable de su estado de salud.