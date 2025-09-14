Cuando iba a volar destino a Marruecos

La Policía Nacional de Elche detiene en el aeropuerto a un hombre reclamado por Italia por tráfico de droga

Ha sido interceptado por agentes encargados de la inspección y control de salidas de pasajeros

David Alberola García

Elche |

Agentes de la Policía Nacional con el detenido en el aeropuerto Alicante-Elche.
Agentes de la Policía Nacional con el detenido en el aeropuerto Alicante-Elche. | Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de El Altet de Elche a un hombre de 51 años que tenía en vigor una Orden Europea de Detención emitida por las autoridades de Italia por un delito de tráfico de drogas, por dedicarse a la venta de sustancias estupefacientes como cocaína y hachís.

Por esos hechos, que en virtud de la Orden Europea de Detección se remontan al año 2026, se enfrenta en Italia a una pena máxima de ocho años de prisión.

El hombre, que tiene 51 años de edad, fue detenido cuando se disponía a coger un vuelo con destino a Marruecos. Fue interceptado por agentes encargados de la inspección y control de salidas de pasajeros del Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’.

Tras la práctica de las diligencias policiales, el arrestado ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional en Madrid, que es el órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.

