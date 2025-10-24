La Policía Nacional detiene a un hombre en Elche por estafar a una vecina de Valladolid por el método del 'hijo en apuros'

La Policía Nacional ha detenido en Elche a un hombre al que se atribuye haber estafado a una vecina de Valladolid tras enviarle un mensaje de WhatsApp en el que se hizo pasar por la hija de la víctima y le pedía una ayuda económica urgente de 9.000 euros para realizar un pago en una entidad bancaria.

Ese método se conoce como la estafa del 'hijo en apuros'.

A ese mensaje fraudulento le dio mayor verisimilitud enviándolo desde un número de teléfono en cuya imagen en WhatsApp colocó una imagen de perfil reconocible por la denunciante.

La víctima realizó una transferencia inicial de 998 euros y a raíz de ello contactó con su hija, pudiendo constatar que se trataba de un engaño por lo que presentó una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional de Valladolid, cuyos agentes iniciaron la investigación.

Merced al seguimiento de la transferencia fraudulenta, la Policía ha logrado identificar al titular de la cuenta receptora, constatando que el importe no había sido retirado, lo que ha permitido recuperar el dinero, devolviéndoselo a la víctima.

Además, el titular de esa cuenta bancaria estaría actuando como "mula" o colaborador necesario, que había sido captado por una organización para facilitar el uso de su cuenta con el fin de recibir fondos fraudulentos.

Tras el requerimiento de la Policía Nacional de Valladolid, se hizo cargo de la localización del implicado el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de Elche, cuyos agentes han arrestado al implicado al que se le atribuye un presunto delito de estafa.