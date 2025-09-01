Sucesos

La Policía Nacional detiene en Elda a un a mujer sorprendida con más de 200 gramos de cocaína

Los llevaba en envoltorios en el interior de una riñonera

Onda Cero Elche

Elche |

Sustancia estupefaciente requisada a la mujer detenida en Elda.
Sustancia estupefaciente requisada a la mujer detenida en Elda. | Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido en Elda a una mujer, de 52 años de edad, a la que se acusa de un delito de tráfico de drogas. La detenida fue sorprendida por los agentes con más de 200 gramos de cocaína ocultos en una riñonera.

La patrulla policial procedió a la identificación y cacheo de la implicada tras comprobar que la misma comenzó a mostrar una actitud nerviosa y huidiza cuando se percató de la presencia de la dotación circulando por una calle de la localidad, emplazada en una zona en la que se tiene constancia de que habitualmente se venden sustancias estupefacientes.

La cocaína intervenida iba en envoltorios y la detenida ya ha sido puesta a disposición judicial.

