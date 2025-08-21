Sucesos

La Policía Nacional detiene en Elda a dos hombres tras perpetrar siete robos con violencia en trece horas

Para ambos se ha decretado su ingreso en prisión

Onda Cero Elche

Elche |

Agentes de la Policía Nacional con los detenidos en Elda.
Agentes de la Policía Nacional con los detenidos en Elda. | Policía Nacional

Siete robos con violencia extrema perpetrados en trece horas. Este es el motivo por el que la Policía Nacional ha detenido en Elda a dos hombres.

Ambos han ingresado en la cárcel por orden del juez ante el que fueron puestos a disposición judicial.

Los arrestados tienen 26 y 28 años de edad y en todos los robos que llevaron a cabo no dudaron en emplear la violencia contra sus víctimas para lograr arrebatarles el bolso.

Algunas de las víctimas sufrieron lesiones durante el forcejeo que mantuvieron con los agresores.

Tras tener conocimiento de esa oleada de robos, agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Elda recabaron información que le llevó a determinar que en todos habían participado al menos dos personas que actuaban de manera coordinada y planificada.

Tras ser identificados fueron localizados y detenidos.

Además, los agentes han logrado recuperar parte de los objetos arrebatados a las víctimas, que en muchos casos fueron mujeres de avanzada edad.

