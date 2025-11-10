Sucesos

La Policía Nacional detiene en Elche a una mujer por estafar a su expareja más de 6.500 euros

La implicada desvió a una cuenta bancaria que abrió de forma fraudulenta el cobro de la pensión de jubilación de la víctima, así como solicitó a su nombre un préstamo de 2.000 euros y transfirió más de 4.500 euros de las cuentas legítimas de la víctima

David Alberola García

Elche |

Dos agentes de la Policía Nacional en la Comisaría de Elche. | Policía Nacional

La Policía Nacional han detenido en Elche a una mujer de estafar a su expareja sentimental desviando el cobro de su pensión de jubilación.

A la acusada se le atribuyen tres presuntos delitos: estafa, falsedad documental y hurto.

La investigación se puso en marcha cuando la víctima, que es una persona de avanzada edad, interpuso en la Comisaría de Elche una denuncia tras no haber recibido el ingreso de su pensión por jubilación.

Los agentes comprobaron que esa pensión había sido ingresada en una cuenta bancaria nueva, abierta de forma fraudulenta por la expareja de la víctima, que era conocedora de sus claves y de la fecha de cobro.

La detenida, que tiene 54 años, desvió el dinero de la pensión por jubilación a la nueva cuenta bancaria, además de solicitar un préstamo de 2.000 euros y transferir más de 4.500 euros de las cuentas legítimas de la víctima.

Durante la investigación, el denunciante explicó a los agentes de la Brigada de Judicial de la Policía Nacional que han desarrollado la investigación que había tenido numerosos problemas con su expareja, quien incluso llegó a llamar en dos ocasiones a los servicios de emergencia alegando falsamente que él se había fugado del domicilio porque padecía alzhéimer.

