La Policía Nacional detiene en Elche un hombre por el intento de robo a punta de pistola en una vivienda de Alicante

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas en Elche y Alicante a los que se atribuye su implicación en un asalto violento a una vivienda de la capital de la provincia.

Uno de los arrestos se ha llevado a cabo en Elche y los restantes cuatro en Alicante.

El hombre detenido en Elche tiene 39 años de edad y está considerado el autor del asalto a la vivienda a la que accedió esgrimiendo una pistola con munición real. El ahora arrestado forcejeó con el hombre se encontraba en el piso, cayendo la pistola al suelo y tras verse desarmado huyó.

Los arrestados en Alicante, que tiene edades entre 44 y 49 años, son tres hombres y una mujer, están acusados de participar en la planificación del robo que se intentó llevar a cabo.

La mujer detenida tiene un establecimiento comercial en la ciudad de Alicante en la que han sido intervenidas cuatro armas de fuego que poseía de manera ilícita.

Tras ser puestos a disposición judicial, los cuatro hombres detenidos han ingresado en prisión, mientras que la mujer ha quedado en libertad con cargos.