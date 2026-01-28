Sucesos

La Policía Nacional detiene en Elche un hombre por el intento de robo a punta de pistola en una vivienda de Alicante

Se ha detenido a cuatro personas más en la capital de la provincia implicadas en la planificación del asalto

David Alberola García

Elche |

Armas intervenidas a una de las personas detenidas. L
Armas intervenidas a una de las personas detenidas. L | Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas en Elche y Alicante a los que se atribuye su implicación en un asalto violento a una vivienda de la capital de la provincia.

Uno de los arrestos se ha llevado a cabo en Elche y los restantes cuatro en Alicante.

El hombre detenido en Elche tiene 39 años de edad y está considerado el autor del asalto a la vivienda a la que accedió esgrimiendo una pistola con munición real. El ahora arrestado forcejeó con el hombre se encontraba en el piso, cayendo la pistola al suelo y tras verse desarmado huyó.

Los arrestados en Alicante, que tiene edades entre 44 y 49 años, son tres hombres y una mujer, están acusados de participar en la planificación del robo que se intentó llevar a cabo.

La mujer detenida tiene un establecimiento comercial en la ciudad de Alicante en la que han sido intervenidas cuatro armas de fuego que poseía de manera ilícita.

Tras ser puestos a disposición judicial, los cuatro hombres detenidos han ingresado en prisión, mientras que la mujer ha quedado en libertad con cargos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer