La Policía Nacional detiene en Elche a dos jóvenes por ceder sus datos personas que eran usados por estafadores

La Policía Nacional ha detenido en Elche a dos hombres a los que se atribuye los presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales. Ambos entregaron sus datos personales y el control de las cuentas bancarias a terceras personas, a cambio de pequeñas cantidades de dinero, de unos 50 euros. Con ello, facilitaban que redes de estafadores realizaran operaciones fraudulentas dificultando el rastreo policial y creando entramados de identidades falsas.

Desde la Policía Nacional se ha informado este martes que a investigación policial comenzó tras la denuncia presentada por uno de los ahora detenidos, que manifestó en dependencias policiales que podía verse perjudicado por unos hechos ocurridos en el mes de mayo.

El denunciante explicó que un conocido suyo le había informado de una supuesta promoción de entidades bancarias, que consistía en la apertura de cuentas con códigos de un tercero, que le generaban una bonificación al implicado. Por esas aperturas de cuentas iba a recibir un dinero y cuando el tercero recibiera la bonificación, cerraría las cuentas.

La investigación determinó que una de las cuentas de las que el hombre era titular estaba implicada en movimientos de dinero fraudulentos, al tiempo que se constató que el denunciante tenía cinco cuentas a su nombre que supuestamente no sabía y su conocido cuatro más que estaban relacionadas con estafas en Madrid, Zaragoza, València, Burgos y Málaga.

La red de estafadores enviaba mensajes de texto simulando ser entidades bancarias o empresas para que las víctimas accedieran a páginas fraudulentas e introdujeran sus datos personales o en llamadas telefónicas se hacían pasar por personal de bancos para lograr que las víctimas transfirieran su dinero a otras cuentas, que eran las creadas a partir de los datos facilitados por los detenidos, que tienen 20 y 21 años de edad.